Саммит НАТО обсудит сотрудничество с Украиной и противодействие России, - Столтенберг

Лидеры государств НАТО на предстоящем саммите планируют обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией. Также на саммите НАТО будут говорить о противодействии России и Китаю.

Об этом на брифинге для прессы рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы обсудим влияние на нашу безопасность подъема Китая и агрессивного поведения России, а также поддержку наших партнеров - Украины и Грузии", - сказал он.

Столтенберг добавил, что лидеры стран НАТО также планируют объявить об открытии центра новых технологий, а также подтвердить приверженность увеличению военных расходов для защиты мира, основанного на правилах.

Вместе с тем саммит НАТО утвердит новую политику кибернетической и космической обороны Альянса и утвердит политику предотвращения сексуальному насилию в ходе конфликтов.