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Саммит НАТО обсудит сотрудничество с Украиной и противодействие России, - Столтенберг

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Брюссель, Пятница 11 июня 2021 16:43
Саммит НАТО обсудит сотрудничество с Украиной и противодействие России, - Столтенберг Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лидеры государств НАТО на предстоящем саммите планируют обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией. Также на саммите НАТО будут говорить о противодействии России и Китаю.

Об этом на брифинге для прессы рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы обсудим влияние на нашу безопасность подъема Китая и агрессивного поведения России, а также поддержку наших партнеров - Украины и Грузии", - сказал он.

Столтенберг добавил, что лидеры стран НАТО также планируют объявить об открытии центра новых технологий, а также подтвердить приверженность увеличению военных расходов для защиты мира, основанного на правилах.

Вместе с тем саммит НАТО утвердит новую политику кибернетической и космической обороны Альянса и утвердит политику предотвращения сексуальному насилию в ходе конфликтов.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом и выразил надежду, что НАТО на своем саммите рассмотрит эффективные шаги для сдерживания России.

Как известно, саммит НАТО-2021 пройдет 14 июня в Брюсселе пройдет саммит НАТО-2021. На саммит не пригласили ни Украину, ни других партнеров Альянса, поскольку нынешний формат этого не предусматривает.

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