Косіть, щоби сюди не потрапити. Окупант відмовляє родичів від мобілізації, - ГУР

Військовослужбовець російської армії розповідає про втрати та радить знайомим "косити" від армії, щоб не потрапити до України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram головного управління розвідки МО України.

У мене у взводі чотири "трисоті". Якщо Діма Сухов перед тобою сидить, скажи йому, що сюди не треба лізти, сюди в Україну. Коси, як можеш більше, щоб сюди не потрапити. Тут воно нікому це не потрібне. Тут я стою за два кілометри від ворожих позицій, і в будь-який момент міномет може прилетіти. Кому воно потрібне? Не лізьте сюди", - йдеться в радіоперехопленні.

Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.