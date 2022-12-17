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Косите, чтобы сюда не попасть. Оккупант отговаривает родственников от мобилизации, - ГУР

Новина українською →
Суббота 17 декабря 2022 22:23
Косите, чтобы сюда не попасть. Оккупант отговаривает родственников от мобилизации, - ГУР Фото: оккупант отговаривает родственников от мобилизации (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военнослужащий российской армии рассказывает о потерях и советует знакомым "косить" от армии, чтобы не попасть в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главного управления разведки МО Украины.

"У меня во взводе четыре "трехсотых". Если Дима Сухов перед тобой сидит, то скажи ему, что сюда не надо лезть, сюда на Украину. Коси, как можешь больше, чтобы сюда не попасть. Здесь оно никому это не надо. Тут я стою в двух километрах от вражеских позиций, и в любой момент миномет может прилететь. Кому оно надо? Не суйтесь сюда", - говорится в радиоперехвате.

Ранее в перехвате ГУР говорилось, что российские солдаты с седьмой роты сдали свое оружие офицерам и пошли пешком из Украины в РФ.

Напомним, ранее стало известно, что россияне жалуются на фейковые пропагандистские новости о войне против Украины.

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