Коштовний новачок "Динамо" пропустить тур УПЛ: відома причина

Нападник Едуардо Герреро не допоможе київському "Динамо" в 6-му турі української Прем'єр-ліги проти колишньої команди – луганської "Зорі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке" .

24-річний панамець змушений зачекати на офіційний дебют у складі столичного гранда. Луганський клуб заклав цікавий пункт у договір щодо продажу форварда.

Герреро не гратиме проти "Зорі" в нинішньому сезоні. Панамський нападник пропустить поєдинки першого та другого кіл чемпіонату України проти луганців. Керівництво "Зорі" наполягло на такій умові при переході бомбардира в "Динамо".

Найімовірніше, Герреро вперше одягне футболку "біло-синіх" 18 вересня. Кияни в рамках Прем'єр-ліги приймуть полтавську "Ворсклу". Потенційно перший для панамця матч за "Динамо" в єврокубках – домашній поєдинок проти римського "Лаціо" 25 вересня.

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Столичний гранд витратив на новачків 6,6 млн євро. Найдорожчі придбання – Герреро та Олександр Піхальонок (по 2,5 млн).

Перехід Валентина Рубчинського з "Дніпра-1" коштував киянам 1 млн у євровалюті. Натомість за Александре Пеікрішвілі ("Динамо" Тбілісі) та Максима Брагару ("Чорноморець") заплатили по 300 тисяч євро. Оборонець Браян Себальйос був орендований з бразильської "Форталези".

Водночас "Динамо" продало оборонця Томаша Кендзьору (400 тисяч) і вінгера Кахіма Періса (600 тисяч). "Маккабі" з Хайфи за оренду центрбека Олександра Сироти заплатить півмільйона євро.