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Дорогой новичок "Динамо" пропустит тур УПЛ: известна причина

Киев, Четверг 12 сентября 2024 14:29
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Дорогой новичок "Динамо" пропустит тур УПЛ: известна причина Фото: Эдуардо Герреро пополнил ряды "Динамо" перед закрытием окна (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий Эдуардо Герреро не поможет киевскому "Динамо" в 6-м туре украинской Премьер-лиги против бывшей команды – луганской "Зари".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

24-летний панамец вынужден подождать официального дебюта в составе столичного гранда. Луганский клуб заложил интересный пункт в договоре по продаже форварда.

Герреро не сыграет против "Зари" в нынешнем сезоне. Панамский нападающий пропустит поединки первого и второго кругов чемпионата Украины против луганцев. Руководство "Зари" настояло на таком условии при переходе бомбардира в "Динамо".

Вероятнее всего, Герреро впервые наденет футболку "бело-синих" 18 сентября. Киевляне в рамках Премьер-лиги примут полтавскую "Ворсклу". Потенциально первый для панамца матч за "Динамо" в еврокубках – домашний поединок против римского "Лацио" 25 сентября.

"Динамо" в летнее трансферное окно-2024

Столичный гранд потратил на новичков 6,6 млн евро. Самые дорогие приобретения – Герреро и Александр Пихаленок (по 2,5 млн).

Переход Валентина Рубчинского из "Днепра-1" обошелся киевлянам в 1 млн в евровалюте. В свою очередь за Александре Пеикришвили ("Динамо" Тбилиси) и Максим Брагару ("Черноморец") заплатили по 300 тысяч евро. Защитник Брайан Себальос был арендован из бразильской "Форталезы".

В то же время "Динамо" продало защитника Томаша Кендзеру (400 тысяч) и вингера Кахима Пэриса (600 тысяч). "Маккаби" из Хайфы за аренду центрбека Александра Сироты заплатит полмиллиона евро.

К слову, ранее Ротань стал лучшим тренером августа в Премьер-лиге.

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