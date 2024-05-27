За счет государства. Как пройти бесплатную реабилитацию в Украине и за границей

Украинцы, перенесшие тяжелые состояния или операции, могут получить реабилитацию бесплатно. Услуги можно получить как в медицинских учреждениях, так и за границей.

Как пройти реабилитацию на средства государства, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на благотворительный фонд "Право на защиту".

Кто может получить бесплатную реабилитацию

Адвокационная координатор фонда Ксения Гедз рассказывает, что украинцы могут пройти реабилитацию на средства государства при состояниях здоровья, которые возникли после:

острого инфаркта миокарда;

операций на клапанах сердца;

острого мозгового инсульта;

травм или ампутации конечностей;

поражений нервной системы.

К получателям реабилитации относятся:

люди с инвалидностью;

с ограничениями повседневного функционирования (потерей обычного уровня жизнедеятельности);

те, у кого заболевания, травмы, врожденные нарушения или другие состояния здоровья могут привести к ограничению повседневного функционирования или устойчивому ограничению жизнедеятельности.

Чтобы получить реабилитацию по Программе медицинских гарантий, необходимо иметь декларацию, заключенную с врачом. После обследования врач принимает решение, есть ли у человека основания для оказания ему реабилитационной помощи. В стационарных условиях направление дает лечащий врач.

В реабилитационном учреждении пациента обследуют и разработают индивидуальный реабилитационный план.

Видео: Как получить реабилитацию (youtube.com/БФ "Право на захист")

Какие пакеты реабилитации предусмотрены в 2024 году

Ежегодно правительство Украины утверждает порядок реализации Программы медицинских гарантий и пакеты реабилитационных услуг. В 2024 году государство оплачивает следующие пакеты:

реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях;

реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях;

медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни.

Реабилитацию можно пройти в учреждениях, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины.

Как пройти реабилитацию за границей

За границу на реабилитацию врачи могут направить пациентов для оказания высокоспециализированной медицинской помощи:

с травмами в результате войны;

детей с редкими заболеваниями;

детей и взрослых с новообразованиями;

и пациентов с ожогами 2-4 степени и электротермическими поражениями.

Для направления следует обратиться к семейному или лечащему врачу или заполнить электронную заявку на сайте Минздрава Украины.

Фото: Медицинская эвакуация (gettyimages.com)

Куда обращаться, если права на реабилитацию нарушают

В благотворительном фонде "Право на защиту" рассказывают, что в случае нарушения прав на реабилитацию можно обращаться к главному врачу или директору медицинского учреждения или в Департамент здравоохранения в регионе, Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) или Минздрав Украины. Такое обращение можно сделать через контакт-центры или в письменном виде.

НСЗУ: короткий номер контакт-центра – 1677, адрес для письменных жалоб: 04073, г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19;

МЗ Украины: горячая линия 0 800 505 201, адрес для письменных жалоб: 01601, г. Киев, ул. Грушевского 7.

В случае требования оплаты услуг по реабилитации можно обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Бесплатную юридическую помощь по реабилитации в сфере здравоохранения можно получить в БФ "Право на защиту" по телефонам: +38 (099) 507 50 90, +38 (068) 507 50 90, +38 093 507 50 90. Телеграмм: https://t.me/pravonazahyst, чат-бот chatbot.r2p.org.ua.