Корью заболели более 57,7 тыс. украинцев с начала 2019

С начала текущего года корью в Украине заболели более 57,7 тысяч жителей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в течение 36-й недели 2019 года (с 29 августа по 5 сентября) на корь заболели 153 человек - 92 взрослых и 61 детей. В частности, больше новых случаев заболевания корью зарегистрировано в Винницкой области (22 больных: 14 взрослых и 8 детей), г. Киев (16: 8 взрослых и 8 детей), Одесской (15: 8 взрослых и 8 детей), Херсонской (12: 11 взрослых и 1 ребенок) и Черновицкой (9: 2 взрослых и 7 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 5 сентября 2019) корью заболели 57 тыс. 746 человек - 27 тыс. 357 взрослых и 30 тыс. 389 детей, а от осложнений кори умерли 19 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 40 из которых умерли.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения Украины закупит дополнительные дозы вакцин против кори, паротита и краснухи. Согласно пояснительной записке, Минздраву предоставят разрешение на закупку вакцин за счет остатков средств, которые образовались на счетах специализированных организаций, которые закупали вакцины ранее: 209 461,172 тысяч гривен с 2016 года и 66 800,765 тысяч гривен с 2017 года.

Кроме того, в Киеве наблюдается самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. За 6 месяцев нынешнего года в Киеве корью заболело более 5 тыс. человек, из которых почти 3 тыс. - взрослые.