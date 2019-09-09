На кір захворіли більше 57,7 тис. українців з початку 2019

З початку поточного року на кір в Україні захворіли понад 57,7 тисяч жителів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, протягом 36-го тижня 2019 року (з 29 серпня по 5 вересня) на кір захворіли 153 людина - 92 дорослих і 61 дітей. Зокрема, більше нових випадків захворювання на кір зареєстровано у Вінницькій області (22 хворих: 14 дорослих та 8 дітей), м. Київ (16: 8 дорослих та 8 дітей), Одеській (15: 8 дорослих та 8 дітей), Херсонській (12: 11 дорослих та 1 дитина) та Чернівецькій (9: 2 дорослих та 7 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 до 5 вересня 2019) на кір захворіли 57 тис. 746 чоловік - 27 тис. 357 дорослих і 30 тис. 389 дітей, а від ускладнень кору померли 19 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли майже 115 тис. чоловік, 40 з яких померли.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я України купить додаткові дози вакцин проти кору, паротиту та краснухи. Згідно з пояснювальною запискою, Моз нададуть дозвіл на закупівлю вакцин за рахунок залишків коштів, які утворилися на рахунках спеціалізованих організацій, які закуповували вакцини раніше: 209 461,172 тисяч гривень з 2016 року і 66 800,765 тисяч гривень до 2017 року.

Крім того, у Києві спостерігається найбільша спалах кору за всі роки незалежності України. За 6 місяців нинішнього року в Києві на кір захворіло понад 5 тис. осіб, з яких майже 3 тис. - дорослі.