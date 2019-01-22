Корью с начала года заболели более 8 тысяч украинцев

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Среди заболевших - 4961 ребенок

Корью с начала года заболели 8500 украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Так, по оперативным данным центра, за 3-ю неделю этого года корью заболели еще 3450 человек - 1502 взрослых и 1948 детей. В центре отметили, что прививки - единственная надежная защита от кори, даже если в регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

"На прошлой неделе от осложнений кори умерло трое украинцев. Всего в этом году от осложнений кори умерло уже пять человек. В 2018 году корь забрала 16 жизней", - говорится в сообщении.

Так, с 28 декабря 2018 года до 18 января 2019 года корью в Украине заболели уже 8498 человек: 3537 взрослых и 4961 ребенок.

"В общих цифрах самые высокие показатели заболеваемости во Львовской (всего 1559 человек: 544 взрослых и 1015 детей), Ровенской (827: 257 взрослых и 570 детей), Винницкой (813: 341 взрослый и 472 ребенка), Хмельницкой (629: 332 взрослых и 279 детей) областях и г. Киев (673: 356 взрослых и 317 детей)", - сказано в сообщении.

Кроме того, Минздрав призывает родителей обязательно вакцинировать детей в соответствии со сроками календаря прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

"Если вы контактировали с больным корью, обезопасить или значительно снизить риск заболевания может вакцинация. Обратитесь к врачу - терапевту или семейному врачу, чтобы выяснить, имеете ли вы достаточную защиту от кори и надо ли вам сделать прививку быстрее", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Лукьяновском СИЗО объявлен карантин из-за вспышки кори.

Как писало РБК-Украина ранее, в селе Шевченково, которое входит в состав Килийской объединенной общины Одесской области, медики 21 января диагностировали корь уже у 48 детей.

Добавим, Минздрав опроверг заявления комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения об опасности вакцинации от кори во время эпидемии гриппа.