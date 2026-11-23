Корвет "Меркурій" - це російський бойовий корабель, оснащений керованим ракетним озброєнням. Це п'ятий корабель проекту 20380, побудований на Північній верфі Санкт-Петербургу.

За задумом розробників корвет призначений для дій у ближній та дальній морській зоні, а також для боротьби з надводними кораблями, підводними човнами та літаками супротивника, може також підтримувати десантні операції.

Корабель після п'яти років будівництва був спущений на воду у 2020 році. Наприкінці того ж року корвет вирушив на ходові випробування.

Цікаво, що 15 жовтня 2021 року було ухвалено рішення про перейменування корвета, що спочатку звався "Ретивий", на "Меркурій". Корабель остаточно вступив на бойове чергування лише у 2023 році. З 7 грудня 2023 року корабель використовувався у Середземному морі.

Озброєння корабля

Основою корвета є ракетний комплекс "Уран", що складається з 8 протикорабельних крилатих ракет Х-35 з дальністю до 260 км.

Захист від підводних човнів та атакуючих торпед забезпечує комплекс "Пакет-НК". Він складається із двох чотиритрубних торпедних апаратів калібру 324-мм, розташованих по бортах корабля. Для пошуку та знищення підводних човнів противника також використовується палубний вертоліт Ка-27.

Захист від повітряних цілей кораблю забезпечує ЗРК "Редут". Також на корветі встановлена 100-мм артилерійська установка А-190 "Універсал" зі скорострільністю 80 пострілів за хвилину.

Цікаво, що корпус корабля ніби то зроблений зі спеціальних стелс-матеріалів, що знижує його помітність.

У рух корабель приводився парою дизельних моторів. Дальність плавання складала 4000 морських миль, а максимальна швидкість – 27 вузлів.