Корупційні схеми. П'ятьом інспекторам Житомирської митниці оголосили підозру

За даними слідства, митники займалися махінаціями при оформленні вантажівок. Вони занижували розмір платежів під час розмитнення автівок, які імпортували з ЄС. "Схема" працювала завдяки комерційній фірмі, що займається імпортом.

Компанія надавала підроблені іноземні технічні паспорти з виправленими датами виробництва та першої реєстрації вантажівок. Митники своєю чергою за хабарі "не помічали" помилок та не перевіряли авто належним чином.

Через дії чиновників державний бюджет не доотримував мільйони гривень. Збитки становлять щонайменше 3,5 млн гривень.

Наразі п'ятьом головним інспекторам митного посту "Житомир Центральний" оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ. Вирішується питання про їх відсторонення від виконання посадових обов’язків та обрання запобіжних заходів.

СБУ та ДБР продовжують перевіряти документацію та встановлюють, хто з посадовців міг бути причетних до корупційних схем.

Фото: СБУ викрила нові корупційні схеми на Житомирській митниці (ssu.gov.ua)