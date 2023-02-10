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Коррупционные схемы. Пяти инспекторам Житомирской таможни объявили подозрение

Фото: пяти инспекторам Житомирской таможни объявили подозрение (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пяти инспекторам Житомирской таможни объявили подозрение за участие в коррупционных схемах. Их деятельность привела к миллионному ущербу государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований и пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, таможенники занимались махинациями при оформлении грузовиков. Они занижали размер платежей при растаможке импортируемых из ЕС автомобилей. "Схема" работала благодаря коммерческой фирме, занимающейся импортом.

Компания предоставляла поддельные иностранные технические паспорта с исправленными датами производства и первой регистрации грузовиков. Таможенники в свою очередь за взятки "не замечали" ошибок и не проверяли авто должным образом.

Из-за действий чиновников государственный бюджет не получил миллионы гривен. Ущерб составляет не менее 3,5 млн гривен.

В настоящее время пяти главным инспекторам таможенного поста "Житомир Центральный" объявили подозрение по ч. 2 ст. 364 УК. Решается вопрос об их отстранении от исполнения должностных обязанностей и избрании мер пресечения.

СБУ и ГБР продолжают проверять документацию и устанавливают, кто из должностных лиц мог быть причастен к коррупционным схемам.

Фото: СБУ разоблачила новые коррупционные схемы на Житомирской таможне (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ и ДБР сообщили, что начали масштабную спецоперацию и проводят обыски по всей вертикали таможни.

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