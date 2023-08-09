Корупція в Україні найнижча за 20 років та перейшла в інший формат, - Марченко

Рівень корупції в Україні суттєво знизився останнім часом. Під час війни корупція перейшла в "інший формат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра фінансів Сергія Марченка для " Радіо Свобода ".

"Корупцію в Україні треба розглядати з декількох площин. Я скажу так. Я вже досить досвідчений. Ви ж кажете, що я - "податківець зі стажем". За 20 років, за які я розумію процеси в цій країні, рівень корупції зараз найменший, який є. Можливо, в деяких секторах він залишився досить високим. Але в принципі в цілому по системі", - сказав він.

Марченко заявив, що робити такі висновки дозволяє досвід, його "відчуття" і "певне розуміння цифр".

"Тобто корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом. Дуже важко робити ті речі, які робив, умовно кажучи, в період Януковича. У нас немає збагачення, у нас немає міністерських посад, на яких у нас стають олігархами. Може це бути аргументом? Може? Може", - розповів міністр.

Як зазначив Марченко, те, що роблять суспільні організації, розголос, робота НАЗК, НАБУ, інших дають свій ефект.

"З певним запізненням, але ефект є. І партнери це також розуміють. Вони готові прийняти, що у нас може бути корупція. Тому що ніхто не скаже, що от у нас війна і корупція закінчилася. Тому що корупція, можливо, перейшла в інший формат під час війни", - сказав він.

Коментуючи численні публікації про корупцію в Міноборони, Марченко заявив: "Є питання до кожного з секторів, в тому числі і до сектору оборони. На жаль".

Рівень загрози

Нагадаємо, останнє опитування НБУ топ-менеджерів фінансових установ суттєво змінило перелік основних джерел ризиків у фінансовому секторі.

Незмінною залишається думка респондентів лише стосовно основного ризику - війна з Росією й надалі створює найвищі ризики для системи (97%).

Разом з тим, фактор корупції, діяльності правоохоронних органів та судової системи, що попередні два опитування ледве потрапляв до чільної десятки, наразі повернувся на друге місце серед провідних ризиків (77%).