ua en ru
Ср, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Коррупция в Украине самая низкая за 20 лет и перешла в другой формат, - Марченко

Новина українською →
Украина, Среда 09 августа 2023 11:35
Коррупция в Украине самая низкая за 20 лет и перешла в другой формат, - Марченко Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Уровень коррупции в Украине существенно снизился в последнее время. Во время войны коррупция перешла в другой формат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко для "Радіо Свобода".

"Коррупцию в Украине нужно рассматривать с нескольких плоскостей. Я скажу так. Я уже достаточно опытный. Вы же говорите, что я - "налоговик со стажем". За 20 лет, за которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас наименьший, какой есть. Возможно, в некоторых секторах он остался достаточно высоким. Но в принципе в целом по системе", - сказал он.

Марченко заявил, что делать такие выводы позволяет опыт, его "ощущения" и "определенное понимание цифр".

"То есть коррупция как явление сейчас полностью под общественным мониторингом. Очень трудно делать те вещи, которые делал, условно говоря, в период Януковича. У нас нет обогащения, у нас нет министерских должностей, на которых становятся олигархами. Может это быть аргументом?" Может? Может", – рассказал министр.

Как отметил Марченко, то, что делают общественные организации, огласка, работа НАПК, НАБУ, других дают свой эффект.

"С определенным опозданием, но эффект есть. И партнеры это тоже понимают. Они готовы принять, что у нас может быть коррупция. Потому что никто не скажет, что вот у нас война и коррупция закончилась. Потому что коррупция, возможно, перешла в другой формат во время войны", - сказал он.

Комментируя многочисленные публикации о коррупции в Минобороны, Марченко заявил: "Есть вопросы к каждому из секторов, в том числе к сектору обороны. К сожалению".

Уровень угрозы

Напомним, последний опрос НБУ топ-менеджеров финансовых учреждений существенно изменил список основных источников рисков в финансовом секторе.

Неизменным остается мнение респондентов только по поводу основного риска - война с Россией продолжает создавать самые высокие риски для системы (97%).

Вместе с тем, фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы, которые предыдущие два опроса едва попадал в главную десятку, вернулся на второе место среди ведущих рисков (77%).

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины коррупция
NEWS
ВСУ наступают в Запорожской области, оккупанты атакуют на востоке: где идут тяжелые бои
ВСУ наступают в Запорожской области, оккупанты атакуют на востоке: где идут тяжелые бои
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины