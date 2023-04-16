Корупція перешкоджає формуванню боєздатної російської армії, - ISW

Тотальна корупція є однією з головних перешкод на шляху формування в РФ боєздатної армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Так, російська влада засудила начальника військового складу Чечні Івана Попова до 1,5 років позбавлення волі за розтрату. Повідомляється, що він у період із грудня 2021 року по 23 червня 2022 року вкрав та перепродав боєприпасів та спеціального обмундирування на суму 153 тисячі доларів. На думку експертів ISW, таких випадків у армії РФ багато.

Незважаючи на це, російська влада продовжує створювати нові військові формування та використовує всі доступні методи для збільшення та прискорення призову на військову службу. Так, Астраханський обласний військкомат 15 квітня розпочав формування нового контрактного підрозділу "Лотос".

Ключові висновки ISW: