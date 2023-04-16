Коррупция препятствует формированию боеспособной российской армии, - ISW

Тотальная коррупция представляет собой одно из главных препятствий на пути формирования в РФ боеспособной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Так, российские власти приговорили начальника военного склада Чечни Ивана Попова к 1,5 годам лишения свободы за растрату. Сообщается, что он в период с декабря 2021 года по 23 июня 2022 года украл и перепродал боеприпасов и специального обмундирования на сумму 153 тысячи долларов. По мнению экспертов ISW, таких случаев в армии РФ много.

Несмотря на это, российские власти продолжают создавать новые воинские формирования и используют все доступные методы для увеличения и ускорения призыва на военную службу. Так, Астраханский областной военкомат 15 апреля приступил к формированию нового контрактного подразделения "Лотос".

Ключевые выводы ISW: