ua en ru
Пт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Корупція на небаченому рівні". Трамп вимагає закрити USAID

П'ятниця 07 лютого 2025 18:58
UA EN RU
"Корупція на небаченому рівні". Трамп вимагає закрити USAID Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) необхідно закрити. Він пояснює таку вимогу "корупцією на небаченому рівні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост американського лідера в Truth Social.

"USAID зводить з розуму радикальних лівих, і вони нічого не можуть з цим вдіяти, тому що те, як витрачаються гроші, причому значною мірою шахрайським шляхом, абсолютно незрозуміло. Корупція перебуває на небаченому рівні. Закрийте агентство!" - написав Трамп.

USAID зупинило роботу

Нагадаємо, після рішення президента США Дональда Трампа заморозити всю невійськову допомогу іншим країнам на 90 днів Агентство США з міжнародного розвитку фактично припинило роботу.

При цьому кілька днів тому майже весь персонал USAID відправили у відпустку.

Також президент США Дональд Трамп вирішив призначити держсекретаря США Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства.

На тлі припинення роботи USAID в Україні перестали фінансувати низку важливих проєктів, які стосуються ветеранів, пунктів пропуску на кордоні і не тільки.

За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, зараз Україна домовляється з ЄС про фінансування таких проєктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки USAID Дональд Трамп
NEWS
Не перший випадок. У Повітряних силах підтвердили збиття КАБу у Запоріжжі
Не перший випадок. У Повітряних силах підтвердили збиття КАБу у Запоріжжі
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів