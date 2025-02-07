"Корупція на небаченому рівні". Трамп вимагає закрити USAID
Президент США Дональд Трамп вважає, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) необхідно закрити. Він пояснює таку вимогу "корупцією на небаченому рівні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост американського лідера в Truth Social.
"USAID зводить з розуму радикальних лівих, і вони нічого не можуть з цим вдіяти, тому що те, як витрачаються гроші, причому значною мірою шахрайським шляхом, абсолютно незрозуміло. Корупція перебуває на небаченому рівні. Закрийте агентство!" - написав Трамп.
USAID зупинило роботу
Нагадаємо, після рішення президента США Дональда Трампа заморозити всю невійськову допомогу іншим країнам на 90 днів Агентство США з міжнародного розвитку фактично припинило роботу.
При цьому кілька днів тому майже весь персонал USAID відправили у відпустку.
Також президент США Дональд Трамп вирішив призначити держсекретаря США Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства.
На тлі припинення роботи USAID в Україні перестали фінансувати низку важливих проєктів, які стосуються ветеранів, пунктів пропуску на кордоні і не тільки.
За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, зараз Україна домовляється з ЄС про фінансування таких проєктів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.