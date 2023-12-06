Корупція в Київському апеляційному суді: ще одного з підозрюваних арештували

Антикорсуд застосував запобіжний захід до ще одного судді Київського апеляційного суду. Рішенням суду суддю Юрія Сливу арештували на 60 діб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок суду.
У середу, 6 грудня, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до судді Київського апеляційного суду Сливи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Строк дії запобіжного заходу - 60 днів з дня його фактичного затримання. Підозрюваного взяли під варту у залі суду.
Як альтернативу суд визначив підозрюваному грошову заставу у розмірі 2 5 мільйони гривень.
У разі внесення застави у визначеному слідчим суддею розмірі вважатиметься, що до підозрюваного застосований запобіжний захід у вигляді застави.
Тоді на нього покладатимуться процесуальні обов'язки.
Нагадаємо, що 29 листопада НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення "потрібного" рішення.
Як згодом з'ясувало РБК-Україна, фігурантами справи є судді Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик, В'ячеслав Дзюбін.
За версією слідства, один із суддів Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства.
Йшлося про майно "Мотор-Січі" у справі екс-керівника підприємства В'ячеслава Богуслаєва. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тисяч доларів. Попередньо, після одержання неправомірної вигоди 10 тисяч доларів суддя-посередник нібито залишив собі, а 25 тисяч доларів розділили інші колеги між собою.
Також відомо, що 30 листопада чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомили про підозру.
В понеділок, 4 грудня, Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на тримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду.
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