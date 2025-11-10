Корупція в енергетиці: САП проведе службове розслідування через можливий витік даних

Корупція в енергетиці

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка фактично контролювала діяльність стратегічного держпідприємства АТ "НАЕК Енергоатом".

За даними слідства, учасники схеми систематично отримували від контрагентів компанії "відкати" в розмірі 10-15% від суми контрактів. Це давало змогу уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника.

Організація складалася з низки високопоставлених осіб і бізнесменів.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка, виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, бізнесмена Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики, нинішнього міністра юстиції Германа Галущенка.

Як встановило слідство, корупційна група контролювала ключові процеси в "Енергоатомі" - від призначення керівників до розподілу коштів - керуючи підприємством з річним доходом понад 200 млрд гривень через довірених осіб без офіційних повноважень.

У НАБУ розповіли, що учасники масштабної злочинної схеми у сфері енергетики займалися легалізацією незаконно отриманих коштів. Цей обов'язок поклали на спеціальний офіс, розташований у центрі Києва.

Власники приміщення - родина колишнього нардепа, а нині російського сенатора Андрія Деркача.