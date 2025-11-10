UA

Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Корупція в енергетиці: САП проведе службове розслідування через можливий витік даних

Фото: керівник САП Олександр Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook САП.

Зазначається, що таке рішення керівник САП ухвалив на підставі рапорту одного з прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низці інших справ.

Службове розслідування здійснює відділ внутрішнього контролю САП. Його висновки можуть стати підставою для адміністративних та процесуальних рішень.

Корупція в енергетиці

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка фактично контролювала діяльність стратегічного держпідприємства АТ "НАЕК Енергоатом".

За даними слідства, учасники схеми систематично отримували від контрагентів компанії "відкати" в розмірі 10-15% від суми контрактів. Це давало змогу уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника.

Організація складалася з низки високопоставлених осіб і бізнесменів.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка, виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, бізнесмена Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики, нинішнього міністра юстиції Германа Галущенка.

Як встановило слідство, корупційна група контролювала ключові процеси в "Енергоатомі" - від призначення керівників до розподілу коштів - керуючи підприємством з річним доходом понад 200 млрд гривень через довірених осіб без офіційних повноважень.

У НАБУ розповіли, що учасники масштабної злочинної схеми у сфері енергетики займалися легалізацією незаконно отриманих коштів. Цей обов'язок поклали на спеціальний офіс, розташований у центрі Києва.

Власники приміщення - родина колишнього нардепа, а нині російського сенатора Андрія Деркача.

