Кортеж Зеленського потрапив у ДТП

В результаті ДТП з трьома автомобілями ніхто не постраждав

Сьогодні, 14 липня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів з кортежу президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє прес-служба Управління держохорони.

Повідомляється, що мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому особовий склад Управління державної охорони повертався з відрядження до місця постійної дислокації у Києві, потрапив у ДТП. В результаті події жертв немає.

Зараз на місці ДТП працюють правоохоронні органи.

Уточнюється, що автомобіля Зеленського серед машин, які потрапили в ДТП, не було. Крім мікроавтобуса, у ДТП потрапили ще два автомобілі, які рухалися в попутному напрямку.

ЗМІ повідомляють, що кортеж потрапив у ДТП в Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше в Києві поліцейський автомобіль з кортежу, який супроводжував особа, щодо якої здійснюється державна охорона, збив пішохода.