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Кортеж Лукашенка помітили у Мінську після чуток про госпіталізацію у Москві

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Неділя 28 травня 2023 14:13
Кортеж Лукашенка помітили у Мінську після чуток про госпіталізацію у Москві Фото: Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кортеж самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вчора, 27 травня, прямував до резиденції диктатора. Ймовірно, чутки про його госпіталізацію у Москві неправдиві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.

"За нашою інформацією, Лукашенко повернувся до Мінська 25 травня о 20:00, після чого його кортеж було помічено на шляху до резиденції", - пише моніторингова група.

При цьому "Беларускі Гаюн" зазначає, що інформація про госпіталізацію Лукашенка поки що не підтверджується.

Хвороба Лукашенка

Нагадаємо, після 9 травня Лукашенко тиждень не з'являвся на публіці. Востаннє його бачили з перебинтованою рукою, на тлі чого виникли чутки про хворобу диктатора.

Пізніше сам Лукашенко заявив, що він нібито захворів на аденовірус і не міг лікуватись через робочі поїздки.

При цьому вчора, 27 травня, білоруський опозиціонер Валерій Цепкало написав, що Лукашенка госпіталізували до московської лікарні у критичному стані.

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