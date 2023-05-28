Кортеж Лукашенко заметили в Минске после слухов о госпитализации в Москве
Кортеж самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вчера, 27 мая, направлялся к резиденции диктатора. Вероятно, слухи о его госпитализации в Москве неправдивы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.
"По нашей информации, Лукашенко вернулся в Минск 25 мая в 20:00, после чего его кортеж был замечен на пути к резиденции", - пишет мониторинговая группа.
При этом "Беларускі Гаюн" отмечает, что информация о госпитализации Лукашенко пока не подтверждается.
Болезнь Лукашенко
Напомним, после 9 мая Лукашенко неделю не появлялся на публике. Последний раз его видели с перебинтованной рукой, на фоне чего возникли слухи о болезни диктатора.
Позже сам Лукашенко заявил, что он якобы заболел аденовирусом и не мог лечится из-за рабочих поездок.
При этом вчера, 27 мая, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало написал, что Лукашенко госпитализировали в московскую больницу в критическом состоянии.
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