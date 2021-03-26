Коррупция в "Укрзализныце": СБУ разоблачила схему на транзите транспорта из России

По предварительным данным СБУ, чиновники организовали незаконный механизм получения денег от экспедиторских компаний, которые сопровождали переправки продукции из России в одну из стран Евросоюза.

"Участники схемы получали от экспедиторов средства за услуги по простою подвижного состава на железнодорожной станции и не учитывали их в установленном порядке", - рассказали в СБУ.

Правоохранители считают, что для получения денег за услуги "мимо кассы" подозреваемые вносили ложную информацию в документацию. В ходе обысков СБУ обнаружила документы, которые подтверждают незаконную деятельность.

Одному из руководителей структурных подразделений Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок уже сообщили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: обыски у фигурантов дела (ssu.gov.ua)