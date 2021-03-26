UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Коррупция в "Укрзализныце": СБУ разоблачила схему на транзите транспорта из России

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители разоблачили коррупционную схему на Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок. Руководителей структурных подразделений подозревают в нанесении государству убытков на свыше 5 млн гривен.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По предварительным данным СБУ, чиновники организовали незаконный механизм получения денег от экспедиторских компаний, которые сопровождали переправки продукции из России в одну из стран Евросоюза.

"Участники схемы получали от экспедиторов средства за услуги по простою подвижного состава на железнодорожной станции и не учитывали их в установленном порядке", - рассказали в СБУ.

Правоохранители считают, что для получения денег за услуги "мимо кассы" подозреваемые вносили ложную информацию в документацию. В ходе обысков СБУ обнаружила документы, которые подтверждают незаконную деятельность.

Одному из руководителей структурных подразделений Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок уже сообщили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: обыски у фигурантов дела (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ разоблачила фиктивный ремонт на "Укрзализныце". Подозреваемые прикрывали покупку дешевого оборудования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкрзализныцякоррупцияЗакарпатская область
Читайте также
Убытки УЗ достигают миллиардов, набсовет не предлагает путей стабилизации, - экс-министр
Локдаун в Киеве: на поезда не будут ограничивать высадку и посадку
Прогноз погоды