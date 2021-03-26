Корупція на "Укрзалізниці": СБУ викрила схему на транзиті транспорту з Росії

За попередніми даними СБУ, посадовці організували незаконний механізм одержання грошей від експедиторських компаній, які супроводжували переправлення продукції з Росії до однієї з країн Євросоюзу.

"Учасники схеми отримували від експедиторів кошти за послуги щодо простою рухомого складу на залізничній станції і не обліковували їх у встановленому порядку", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці вважають, що для одержання грошей за послуги "поза касою" підозрювані вносили неправдиву інформацію у документацію. В ході обшуків СБУ виявила документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Одному з керівників структурних підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень вже повідомили про підозру за фактом зловживання службовим становищем. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Фото: обшуки у фігурантів справи (ssu.gov.ua)