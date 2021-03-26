RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Корупція на "Укрзалізниці": СБУ викрила схему на транзиті транспорту з Росії

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці викрили корупційну схему на Ужгородській дирекції залізничних перевезень. Керівників структурних підрозділів підозрюють у завданні державі збитків на понад 5 млн гривень.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За попередніми даними СБУ, посадовці організували незаконний механізм одержання грошей від експедиторських компаній, які супроводжували переправлення продукції з Росії до однієї з країн Євросоюзу.

"Учасники схеми отримували від експедиторів кошти за послуги щодо простою рухомого складу на залізничній станції і не обліковували їх у встановленому порядку", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці вважають, що для одержання грошей за послуги "поза касою" підозрювані вносили неправдиву інформацію у документацію. В ході обшуків СБУ виявила документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Одному з керівників структурних підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень вже повідомили про підозру за фактом зловживання службовим становищем. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Фото: обшуки у фігурантів справи (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила фіктивний ремонт на "Укрзалізниці". Підозрювані прикривали купівлю дешевого обладнання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкрзалізницякоррупцияЗакарпатська область
Читайте також
Збитки УЗ сягають мільярдів, наглядова рада не пропонує шляхів стабілізації, - екс-міністр
Локдаун у Києві: на потяги не будуть обмежувати висадку і посадку
Прогноз погоди