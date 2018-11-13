Корупція в Україні гальмує зростання ВВП майже на 2%, - МВФ

Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

Люнгман вважає, що без корупції зростання ВВП могло скласти до 5%

Високий рівень корупції в Україні гальмує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) майже на 2% на рік. Про це на презентації економічного огляду перспектив європейської економіки та погляду на макроекономічні тенденції економіки України заявив постпред МВФ Йоста Люнгман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Україні слід боротися корупцію, щоб довести зростання ВВП до 5% на рік.

"За нашою оцінкою, корупція гальмує зростання ВВП майже на 2% в рік", - зазначив Люнгман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну відвідала команда експертів МВФ для консультацій щодо проекту держбюджету на 2019 рік. Для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом закон про державний бюджет на 2019 рік необхідно прийняти до 1 грудня.

Як відзначили в Нацбанку, обсяг першого траншу в рамках нової програми співпраці України з МВФ може скласти 1,5-1,9 млрд доларів.

"У нас нещодавно був монетарний брифінг, де глава НБУ Яків Смолій повідомив, що транш можна очікувати до кінця цього року. Що стосується суми (першого траншу - ред.), то мені здається, що буде між 1,5-1,9 млрд доларів", - заявили у Нацбанку.