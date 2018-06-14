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Интервью

Коррупционная схема в Минобороны: суд вернул Павловскому загранпаспорта

НовостиПолитика    14.06.2018 - 10:40
Фото: Игорь Павловский (mil.gov.ua)
Фото: Игорь Павловский (mil.gov.ua)

Основанием для такого решения стала обязанность Павловского ездить за границу

Соломенский районный суд Киева вернул загранпаспорта заместителю министра обороны Игорю Павловскому, подозреваемому в причастности к хищению почти 150 млн гривен на тендере по закупке топлива в ООО "Трейд Коммодити". Об этом свидетельствует соответствующее решение суда, передает издание "Слово и Дело".

Решение было принято по результатам рассмотрения ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о продлении меры пресечения.

Так, первый заместитель руководителя САП Максим Грищук просил продлить действие всех процессуальных обязанностей, возложенных на чиновника, в том числе сдачу загранпаспортов в Государственную миграционную службу.

При этом Павловский и его адвокаты просили отказать в удовлетворении ходатайства.

По их мнению, предъявленное заместителю министра подозрение необоснованно, ни один из указанных прокурором рисков - не доказан.

Защитники отмечали, что обязанность сдачи загранпаспортов препятствует работе чиновника, поскольку Павловский как замминистра обороны обязан выезжать за пределы Украины для выполнения своих должностных обязанностей, в частности, для участия в заседаниях Совместной украинской-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества, Межправительственной украинско-вьетнамской комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, Межправительственной украинско-китайской координационной комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, участия в Международной выставке наземных и воздушных сил, в подтверждение чего адвокатами были предоставлены соответствующие документы.

Указано, что суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, однако решил вернуть загранпаспорта. Основанием для такого решения стала обязанность чиновника ездить за границу.

Напомним, в январе САП проиграла апелляцию об отстранении Павловского с должности.

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Теги публикации: Министерство обороны РФ, коррупция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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