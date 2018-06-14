Корупційна схема в Міноборони: суд повернув Павловському закордонні паспорти

Підставою для такого рішення став обов'язок Павловського їздити за кордон

Солом'янський районний суд Києва повернув закордонні паспорта заступнику міністра оборони Ігорю Павловському, підозрюваному в причетності до розкрадання майже 150 мільйонів гривень на тендері із закупівлі палива у ТОВ "Трейд Коммодіті". Про це свідчить відповідне рішення суду, передає видання "Слово і Діло".

Рішення було ухвалене за результатами розгляду клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про продовження запобіжного заходу.

Так, перший заступник керівника САП Максим Грищук просив продовжити дію усіх процесуальних обов'язків, покладених на чиновника, в тому числі здачу закордонних паспортів в Державну міграційну службу.

При цьому Павловський та його адвокати просили відмовити у задоволенні клопотання.

На їхню думку, пред'явлена заступнику міністра підозра необґрунтована, жоден із зазначених прокурором ризиків - недоведений.

Захисники наголошували, що обов'язок здачі закордонних паспортів перешкоджає роботі чиновника, оскільки Павловський як замміністра оборони зобов'язаний виїжджати за межі України для виконання своїх посадових обов'язків, зокрема, для участі у засіданнях Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва, Міжурядової українсько-в`єтнамської комісії з питань військово-технічного співробітництва, Міжурядової українсько-китайської координаційної комісії з питань військово-технічного співробітництва, участі у Міжнародній виставці наземних та повітряних сил, на підтвердження чого адвокатами були надані відповідні документи.

Вказано, що суд частково задовольнив клопотання прокурора САП, проте вирішив повернути закордонного паспорта. Підставою для такого рішення став обов'язок чиновника їздити за кордон.

Нагадаємо, у січні САП програла апеляцію про відсторонення Павловського з посади.