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Интервью

Для коррупционеров не должно быть никакого залога и ограничений по сроку заключения, - Полочанинов

НовостиПолитика    22.03.2018 - 16:58
Фото: Владимир Полочанинов (из открытых источников)
Фото: Владимир Полочанинов (из открытых источников)

По мнению политика, коррупция в Украине достигла колоссальных масштабов

Коррупция в Украине достигла колоссальных масштабов, а чиновники и политики получают миллиардные сверхвыгоды за недобросовестные действия, оставаясь при этом безнаказанными. Такую мысль в интервью порталу "Апостроф" высказал глава политисполкома политической партии "Основа" Владимир Полочанинов.

"Люди, которые попадают под статьи обвинения в миллиарды, выходят на следующий же день под залог, их жены, папы, мамы - вдруг якобы "успешные бизнесмены". Вся страна за последние 4 года находится в стагнации, ВВП в разы уменьшился, девальвация валюты на сотни процентов, а у нас до сих пор во власти есть "успешные бизнесмены". Супруги становятся "успешными бизнесменами" при политиках. Это фарс. И этот фарс нужно прекратить", - заявил Полочанинов.

По мнению политика, новые политические силы, которые зайдут в парламент, должны убедить оставшихся там в небольшом количестве старых, начать все изменения в стране с борьбы с коррупцией.

"Причем борьба с коррупцией должна быть не декларативной, а реальной. Я считаю, что за такие преступления не должно быть какого-то ограничения в сроке, вроде наказания 25 лет. Если по совокупности должен 200 лет сидеть в тюрьме - значит срок должен быть 200 лет. И по обвинению в таких преступлениях я бы убрал из уголовного кодекса выход под залог. То есть, обвинение в коррупции - никакого залога. Сидеть в тюрьме до решения суда", - подчеркнул политик.

 

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Теги: коррупция, Партия Основа
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