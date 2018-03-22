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Для корупціонерів не повинно бути ніякої застави і обмежень по терміну ув'язнення, - Полочанінов

НовиниПолітика    22.03.2018 - 16:58
Фото: Володимир Полочанінов (з відкритих джерел)
Фото: Володимир Полочанінов (з відкритих джерел)

На думку політика, корупція в Україні досягла колосальних масштабів

Корупція в Україні досягла колосальних масштабів, а чиновники і політики отримують мільярдні надприбутки за недобросовісні дії, залишаючись при цьому безкарними. Таку думку в інтерв'ю порталу "Апостроф" висловив глава політвиконкому політичної партії "Основа" Володимир Полочанінов.

"Люди, які підпадають під статті звинувачення в мільярди, виходять на наступний же день під заставу, їх дружини, тати, мами - раптом нібито "успішні бізнесмени". Вся країна за останні 4 роки перебуває в стагнації, ВВП в рази зменшився, девальвація валюти на сотні відсотків, а у нас досі у владі є "успішні бізнесмени". Подружжя стають успішними бізнесменами" при політиках. Це фарс. І цей фарс потрібно припинити", - заявив Полочанінов.

На думку політика, нові політичні сили, які зайдуть в парламент, повинні переконати залишилися там у невеликій кількості старих, почати зміни в країні з боротьби з корупцією.

"При цьому боротьба з корупцією має бути не декларативною, а реальною. Я вважаю, що за такі злочини не повинно бути якогось обмеження в терміні, начебто покарання 25 років. Якщо за сукупністю повинен 200 років сидіти у в'язниці - означає термін повинен бути 200 років. І за звинуваченням у таких злочинах я б прибрав з кримінального кодексу вихід під заставу. Тобто, звинувачення в корупції - ніякого застави. Сидіти у в'язниці до рішення суду", - підкреслив політик.

 

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Теги: коррупция, Партія Основа
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