Корректировали удары по Запорожью. СБУ разоблачила российских агентов

Вражеская группа работала на Главное управления Генштаба ВС России, более известного как ГРУ. Шпионы собирали данные о дислокации и перемещении украинских военных на юге.

Организовала группу жительница оккупированного Мелитополя, которую ранее завербовали российские спецслужбы. Ее муж воюет против Украины в составе подразделений РФ.

Для сбора информации женщина привлекла свекра, который проживает в Запорожье. Он снимал и наблюдал за военными. Полученные данные женщина передавала оккупантам для подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов города.

При этом оккупанты обещали организаторше "должность" в оккупационной администрации, а ее мужа - перевести с передовой в тыл.

СБУ задержала родственника женщины, обвинительный акт против него уже направлен в суд. Организаторше объявили подозрение в госизмене заочно.