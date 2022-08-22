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Корректировали удары по Запорожью. СБУ разоблачила российских агентов

Фото: в Запорожской области разоблачили агентов ГРУ (ssu gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили российскую агентурную группу, которая корректировала ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности.

Вражеская группа работала на Главное управления Генштаба ВС России, более известного как ГРУ. Шпионы собирали данные о дислокации и перемещении украинских военных на юге.

Организовала группу жительница оккупированного Мелитополя, которую ранее завербовали российские спецслужбы. Ее муж воюет против Украины в составе подразделений РФ.

Для сбора информации женщина привлекла свекра, который проживает в Запорожье. Он снимал и наблюдал за военными. Полученные данные женщина передавала оккупантам для подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов города.

При этом оккупанты обещали организаторше "должность" в оккупационной администрации, а ее мужа - перевести с передовой в тыл.

СБУ задержала родственника женщины, обвинительный акт против него уже направлен в суд. Организаторше объявили подозрение в госизмене заочно.

Напомним, СБУ задержали двух вражеских агентов, которые передавали оккупантам данные о расположении HIMARS в Донецкой области.

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