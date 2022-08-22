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Коригували удари по Запоріжжю. СБУ викрила російських агентів

Фото: у Запорізькій області викрили агентів ГРУ (ssu gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили російську агентурну групу, яка коригувала ракетні удари по Запоріжжю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки.

Ворожа група працювала на Головне управління Генштабу ЗС Росії, більш відомого як ГРУ. Шпигуни збирали дані про дислокацію та переміщення українських військових на півдні.

Організувала групу жителька окупованого Мелітополя, яку раніше завербували російські спецслужби. Її чоловік воює проти України у складі підрозділів РФ.

Для збору інформації жінка залучила свекра, який проживає у Запоріжжі. Він знімав та спостерігав за військовими. Отримані дані зрадниця передавала окупантам для підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів міста.

При цьому окупанти обіцяли організаторці "посаду" в окупаційній адміністрації, а її чоловіка - перевести з передової у тил.

СБУ затримала родича жінки, обвинувачувальний акт проти нього вже скеровано до суду. Організаторці оголосили підозру у держзраді заочно.

Нагадаємо, СБУ затримали двох ворожих агентів, які передавали окупантам дані про розташування HIMARS в Донецькій області.

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