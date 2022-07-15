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Корректировали обстрелы. В Николаевской области задержали российских агентов

Фото: в Николаевской области задержали российских агентов (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала жителей Николаевской области, которые работали на врага и корректировали недавние обстрелы по городу и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным ведомства, разоблачены российские агенты, чья информация была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке.

"СБУ установила, что злоумышленниками оказались жители Николаевской области. Агенты передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи", - рассказали в СБУ.

В ходе обысков, проведенных по местам жительства злоумышленников, изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Теперь российским шпионам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Николаеве задержали еще одного агента ФСБ, который сдавал оккупантам информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе, собирал разведданные о критической инфраструктуре и военных объектах в причерноморских районах.

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