Коригували обстріли. У Миколаївській області затримали російських агентів

Служба безпеки затримала жителів Миколаївської області, які працювали на ворога і коригували недавні обстріли по місту і області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Тепер російським шпигунам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

В ході обшуків, проведених за місцями проживання зловмисників, вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

"СБУ встановила, що зловмисниками виявилися жителі Миколаївської області. Агенти передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв'язку", - розповіли в СБУ.

За даними відомства, викрито російських агентів, чия інформація була використана окупантами для недавніх ракетних ударів по Миколаєву і Баштанці.

Раніше в Миколаєві затримали ще одного агента ФСБ, який здавав окупантам інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані про критичну інфраструктуру та військові об'єкти в причорноморських районах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.