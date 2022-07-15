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Коригували обстріли. У Миколаївській області затримали російських агентів

Фото: у Миколаївській області затримали російських агентів (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки затримала жителів Миколаївської області, які працювали на ворога і коригували недавні обстріли по місту і області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними відомства, викрито російських агентів, чия інформація була використана окупантами для недавніх ракетних ударів по Миколаєву і Баштанці.

"СБУ встановила, що зловмисниками виявилися жителі Миколаївської області. Агенти передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв'язку", - розповіли в СБУ.

В ході обшуків, проведених за місцями проживання зловмисників, вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Тепер російським шпигунам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Раніше в Миколаєві затримали ще одного агента ФСБ, який здавав окупантам інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані про критичну інфраструктуру та військові об'єкти в причорноморських районах.

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