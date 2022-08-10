Корректировал удары по позициям ВСУ на востоке. В Бахмуте задержали агента РФ

По данным следствия, предателем является житель Бахмута, который был завербован кадровым сотрудником 5 службы ФСБ после начала полномасштабного вторжения России.

Установлено, что российский куратор дал ему оперативный псевдоним "Седой" и поставил задачу - собирать разведданные по дислокации личного состава и военной техники ВСУ на восточном направлении.

"П

у задержанного обнаружены средства связи с доказательствами коммуникации с российским координатором.

Фото: переписка российского агента со своим куратором (ssu.gov.ua)

Фигуранту сообщено о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.