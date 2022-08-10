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Корректировал удары по позициям ВСУ на востоке. В Бахмуте задержали агента РФ

Фото: в Бахмуте задержали агента РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который предоставлял врагу цели для ракетных ударов по Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы безопасности.

По данным следствия, предателем является житель Бахмута, который был завербован кадровым сотрудником 5 службы ФСБ после начала полномасштабного вторжения России.

Установлено, что российский куратор дал ему оперативный псевдоним "Седой" и поставил задачу - собирать разведданные по дислокации личного состава и военной техники ВСУ на восточном направлении.

у задержанного обнаружены средства связи с доказательствами коммуникации с российским координатором.

Фото: переписка российского агента со своим куратором (ssu.gov.ua)

Фигуранту сообщено о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину задержали более 1,5 тысячи человек, которые вероятно помогали врагу. Задержанные соглашались сотрудничать с оккупантами за 5-10 тысяч гривен.

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