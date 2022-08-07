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В МВД рассказали, за сколько предатели "продают" Украину

Новина українською →
Воскресенье 07 августа 2022 10:18
В МВД рассказали, за сколько предатели "продают" Украину Фото: Евгений Енин, первый заместитель министра внутренних дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения России в Украину задержали более 1,5 тысячи человек, которые вероятно помогали врагу. Задержанные соглашались сотрудничать с оккупантами за 5-10 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

"Если говорить обо всех 164 днях войны, то за этот период на территории государства было разоблачено около сотни ДРГ, задержано более 1600 человек вероятно причастных к диверсионной деятельности. Я на своем фейсбуке часто пишу о корректировщиках и пособниках диверсантов", - заявил Енин.

По словам первого заместителя министра внутренних дел, корректировщики и пособники диверсантов соглашаются сотрудничать с россиянами за каких-то 5-10 тысяч гривен. За эти деньги предатели предоставляют врагу информацию о расположении позиций наших военных, блокпостов, а также информируют о месте прилета ракет.

"Измена государству за 300 долларов это почти как за 30 сребреников и перспектива провести ближайшие 15 лет в тесной камере", - добавил Енин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Торецке правоохранители за сутки смогли обнаружить большое количество коллаборантов и корректировщиков.

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