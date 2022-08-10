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Коригував удари по позиціях ЗСУ на сході. У Бахмуті затримали агента РФ

Фото: у Бахмуті затримали агента РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки України затримала російського агента, який надавав ворогові цілі для ракетних ударів по Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Служби безпеки.

За даними слідства, зрадником є житель Бахмута, який був завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Встановлено, що російський куратор дав йому оперативний псевдонім "Сивий" і поставив завдання - збирати розвіддані з дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку.

у затриманого виявлені засоби зв'язку з доказами комунікації з російським координатором.

Фото: листування російського агента зі своїм куратором (ssu.gov.ua)

Фігуранту повідомлено про підозру в держзраді, вчиненій в умовах військового стану. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну затримали понад 1,5 тисячі осіб, які ймовірно допомагали ворогу. Затримані погоджувалися співпрацювати з окупантами за 5-10 тисяч гривень.

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