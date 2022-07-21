Коригував удари по аеропорту Кривого Рогу. СБУ затримала місцевого чиновника
Служба безпеки затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Ним виявився чиновник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook СБУ.
"З початку повномасштабної агресії Росії чоловік збирав розвіддані з дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні. Крім того, зловмисник фіксував геолокацію об'єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих локацій, серед яких - міжнародний аеропорт "Кривий Ріг", - розповіли у відомстві.
Зібрану інформацію чиновник передавав окупантам по закритих каналах зв'язку. У своїй доповіді він відображав координати на електронних картах з прив'язкою до місцевості і докладним описом будівель.
Також агент переправляв ворогові матеріали прихованої фото- і відеозйомки місця розташування і зовнішнього вигляду цих об'єктів.
Слідство з'ясувало, що чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб в якості активного користувача анонімних телеграм-каналів і заборонених в Україні соцмереж. Там він публічно закликав підтримати загарбників і виправдовував їхні злочини.
Під час обшуків у зловмисника виявили засоби зв'язку, які він використовував для комунікації зі своїм російським куратором. У листуванні знаходяться факти отримання агентурних завдань і звіти про їх виконання.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Нагадаємо, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім оголосив полювання на коригувальників ударів по Миколаєву. Влада обіцяє нагороду в 100 доларів за кожного спійманого зловмисника.
У зв'язку з пошуком колаборантів місто Миколаїв планують закрити на кілька днів.
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