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Корректировал ракетный обстрел. Жителю Львова вручили подозрение в госизмене

Фото: жителю Львова вручили подозрение за корректировку ракетных ударов (фото ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Жителю Львова объявили подозрение в государственной измене. Он корректировал ракетный удар по городу, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что мужчина с апреля этого года добровольно сотрудничал с российскими оккупантами. Через мессенджер Telegram он присылал им информацию о размещении военных и инфраструктурных объектов во Львове.

Также он корректировал ракетные удары 18 апреля, в том числе по автосервису. В результате чего погибли четыре человека и четверо получили ранения.

Мужчине объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, прокуратура объявила подозрение так называемому "генпрокурору ЛНР", который добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами.

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