ru ua
Пт, 27 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Генпрокурору ЛНР" объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами

Новина українською →
Луганская область, Пятница 27 мая 2022 16:09
"Генпрокурору ЛНР" объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами Фото: "генпрокурору ЛНР" объявили подозрение в коллаборационизме (фото t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители объявили подозрение так называемому "генеральному прокурору ЛНР". Мужчина добровольно согласился на сотрудничество с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

После полномасштабного вторжения житель временно оккупированной территории Луганской области по собственному желанию занял пост генпрокурора в прокуратуре "ЛНР". Коллаборант проводит совещания, награждает работников незаконного учреждения и активно поддерживает агрессии России против Украины.

За такую деятельность мужчине заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, бывшего главу КСУ Александра Тупицкого объявили в международный розыск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛНР Луганск
NEWS
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада