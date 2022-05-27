Коригував ракетний обстріл. Жителю Львова вручили підозру у держзраді

Жителю Львова оголосили підозру у державній зраді. Він коригував ракетний удар по місту, в результаті якого загинуло четверо осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Слідство встановило, що чоловік з квітня цього року добровільно співпрацював з російськими окупантами. Через месенджер Telegram він надсилав їм інформацію про розміщення військових ті інфраструктурних об’єктів у Львові.

Також він коригував ракетні удари 18 квітня, у тому числі по автосервісу. В результаті чого загинуло четверо осіб і четверо отримали поранення.

Чоловіку оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.