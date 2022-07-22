Корректировал огонь и планировал пытать украинцев. СБУ задержала российского агента

Предателем оказался житель Коростеня,

В СБУ рассказали, что злоумышленник предоставлял своему российскому куратору данные в виде карты с привязкой к местности размещения военных объектов Вооруженных сил Украины и предприятия-производителя оборонной продукции на территории региона.

Собранную информацию враг планировал

в случае оккупации региона вражеский агент планировал вступить в ряды так называемых "расстрельных групп" для пыток и убийств местных жителей.

в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.