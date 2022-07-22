Корректировал огонь и планировал пытать украинцев. СБУ задержала российского агента

Контрразведка СБУ в ходе спецоперации в Житомирской области задержала агента российской разведки, который корректировал вражеский огонь и планировал вступить в "расстрельные группы" оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности.
Предателем оказался житель Коростеня,
В СБУ рассказали, что злоумышленник предоставлял своему российскому куратору данные в виде карты с привязкой к местности размещения военных объектов Вооруженных сил Украины и предприятия-производителя оборонной продукции на территории региона.
Собранную информацию враг планировал
в случае оккупации региона вражеский агент планировал вступить в ряды так называемых "расстрельных групп" для пыток и убийств местных жителей.
в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога. Им оказался чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов региона.
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