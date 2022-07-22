Коригував вогонь і планував катувати українців. СБУ затримала російського агента

Контррозвідка СБУ в ході спецоперації в Житомирській області затримала агента російської розвідки, який коригував ворожий вогонь і планував вступити в "розстрільні групи" окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки.
Зрадником виявився житель Коростеня, який
В СБУ розповіли, що зловмисник надавав своєму російському куратору дані у вигляді карти з прив'язкою до місцевості розміщення військових об'єктів Збройних сил України та підприємства-виробника оборонної продукції на території регіону.
Зібрану інформацію ворог планував
у разі окупації регіону ворожий агент планував вступити до лав так званих "розстрільних груп" для тортур і вбивств місцевих жителів.
у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України затримали коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Ним виявився чиновник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.
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