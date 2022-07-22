Коригував вогонь і планував катувати українців. СБУ затримала російського агента

Зрадником виявився житель Коростеня, який

В СБУ розповіли, що зловмисник надавав своєму російському куратору дані у вигляді карти з прив'язкою до місцевості розміщення військових об'єктів Збройних сил України та підприємства-виробника оборонної продукції на території регіону.

Зібрану інформацію ворог планував

у разі окупації регіону ворожий агент планував вступити до лав так званих "розстрільних груп" для тортур і вбивств місцевих жителів.

у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.