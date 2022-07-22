Корректировал огонь и планировал пытать украинцев. СБУ задержала российского агента

Контрразведка СБУ в ходе спецоперации в Житомирской области задержала агента российской разведки, который корректировал вражеский огонь и планировал вступить в "расстрельные группы" оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности .

Предателем оказался житель Коростеня, ранее работавший на одном из стратегически важных заводов. В поле зрения российских спецслужб попал из-за своей пророссийской позиции в запрещенных в Украине соцсетях.

В СБУ рассказали, что злоумышленник предоставлял своему российскому куратору данные в виде карты с привязкой к местности размещения военных объектов Вооруженных сил Украины и предприятия-производителя оборонной продукции на территории региона.

Собранную информацию враг планировал использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре.

Кроме того, по данным правоохранителей, в случае оккупации региона вражеский агент планировал вступить в ряды так называемых "расстрельных групп" для пыток и убийств местных жителей.

В ходе обысков по месту жительства задержанного сотрудники СБУ изъяли средства связи, которые он использовал для коммуникации с представителем военной разведки России.