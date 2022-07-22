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Корректировал огонь и планировал пытать украинцев. СБУ задержала российского агента

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Житомир, Пятница 22 июля 2022 12:49
Корректировал огонь и планировал пытать украинцев. СБУ задержала российского агента Фото: контрразведка СБУ в ходе спецоперации задержала агента российской разведки (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Контрразведка СБУ в ходе спецоперации в Житомирской области задержала агента российской разведки, который корректировал вражеский огонь и планировал вступить в "расстрельные группы" оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности.

Предателем оказался житель Коростеня, ранее работавший на одном из стратегически важных заводов. В поле зрения российских спецслужб попал из-за своей пророссийской позиции в запрещенных в Украине соцсетях.

В СБУ рассказали, что злоумышленник предоставлял своему российскому куратору данные в виде карты с привязкой к местности размещения военных объектов Вооруженных сил Украины и предприятия-производителя оборонной продукции на территории региона.

Собранную информацию враг планировал использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре.

Кроме того, по данным правоохранителей, в случае оккупации региона вражеский агент планировал вступить в ряды так называемых "расстрельных групп" для пыток и убийств местных жителей.

В ходе обысков по месту жительства задержанного сотрудники СБУ изъяли средства связи, которые он использовал для коммуникации с представителем военной разведки России.

Предателю уже сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога. Им оказался чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов региона.

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