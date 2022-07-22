Коригував вогонь і планував катувати українців. СБУ затримала російського агента

Контррозвідка СБУ в ході спецоперації в Житомирській області затримала агента російської розвідки, який коригував ворожий вогонь і планував вступити в "розстрільні групи" окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки .

Зрадником виявився житель Коростеня, який раніше працював на одному зі стратегічно важливих заводів. У поле зору російських спецслужб потрапив через свою проросійську позицію в заборонених в Україні соцмережах.

В СБУ розповіли, що зловмисник надавав своєму російському куратору дані у вигляді карти з прив'язкою до місцевості розміщення військових об'єктів Збройних сил України та підприємства-виробника оборонної продукції на території регіону.

Зібрану інформацію ворог планував використовувати для проведення масованих ракетних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі.

Крім того, за даними правоохоронців, у разі окупації регіону ворожий агент планував вступити до лав так званих "розстрільних груп" для тортур і вбивств місцевих жителів.

В ході обшуків за місцем проживання затриманого співробітники СБУ вилучили засоби зв'язку, які він використовував для комунікації з представником військової розвідки Росії.