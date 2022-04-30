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Корректировал огонь. В Лисичанске задержали последнего участника агентурной сети

Фото: СБУ задержала корректировщика огня в Лисичанске (фото ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности разоблачила и задержала в Лисичанске последнего участника агентурной сети. Коллаборанты корректировали огонь российских войск в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ в Луганской области.

По данным правоохранителей, житель Лисичанска передавал захватчикам сведения о расположении подразделений украинских защитников, а также информацию о последствиях вражеских обстрелов города.

"Правонарушитель действовал в составе агентурной сети, которая собирала для врага соответствующую информацию в Лисичанске, Кременной и Рубежном. Пособники оккупационных войск передавали куратору собранные данные через специально созданные телеграмм-каналы", - говорится в сообщении.

СБУ разоблачила всех участников сети, включая главу. По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 7 ст. 111-1 УКУ. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Фото: СБУ задержала корректировщика огня в Лисичанске (фото ssu.gov.ua)

Напомним, в Луганской области четырем полицейским объявили подозрение в государственной измене.

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Война России против УкраиныСлужба безопасности УкраиныЛуганскЛисичанск