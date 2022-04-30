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Коригував вогонь. У Лисичанську затримали останнього учасника агентурної мережі

Фото: СБУ затримала коригувальника вогню у Лисичанську (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки викрила та затримала у Лисичанську останнього учасника агентурної мережі. Колаборанти коригували вогонь російських військ у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ в Луганській області.

За даними правоохоронці, мешканець Лисичанська передавав загарбникам відомості про розташування підрозділів українських захисників, а також інформацію про наслідки ворожих обстрілів міста.

"Правопорушник діяв у складі агентурної мережі, яка збирала для ворога відповідну інформацію у Лисичанську, Кремінній та Рубіжному. Пособники окупаційних військ передавали куратору зібрані дані через спеціально створені телеграм-канали", - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила всіх учасників мережі, включаючи очільницю. За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 ККУ. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Фото: СБУ затримала коригувальника вогню у Лисичанську (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Луганській області чотирьом поліцейським оголосили підозру в державній зраді.

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