Коригував вогонь. У Лисичанську затримали останнього учасника агентурної мережі

Служба безпеки викрила та затримала у Лисичанську останнього учасника агентурної мережі. Колаборанти коригували вогонь російських військ у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ в Луганській області.

За даними правоохоронці, мешканець Лисичанська передавав загарбникам відомості про розташування підрозділів українських захисників, а також інформацію про наслідки ворожих обстрілів міста.

"Правопорушник діяв у складі агентурної мережі, яка збирала для ворога відповідну інформацію у Лисичанську, Кремінній та Рубіжному. Пособники окупаційних військ передавали куратору зібрані дані через спеціально створені телеграм-канали", - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила всіх учасників мережі, включаючи очільницю. За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 ККУ. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.