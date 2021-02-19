В корпусах двух реакторов на "Фукусиме" после землетрясения упал уровень воды

Как пояснили в компании, поскольку в системе подачи воды в корпуса не наблюдается неполадок, то проблема может быть связана с землетрясением, которое потрясло Японию 13 февраля.

"Тем временем в системе подачи воды в корпуса не наблюдается неполадок, в связи с чем снижение ее уровня может быть связано с изменениями, вызванными возможным ущербом от землетрясения", - говорится в отчете.

Кроме того, компания продолжает наблюдать за ситуацией со снижением уровня воды в корпусах реакторов, изучая соответствующие параметры.

В марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла авария. В результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо и повредило защитные корпуса реакторов. Для охлаждения реакторов в них непрерывно закачивают воду.