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В корпусах двух реакторов на "Фукусиме" после землетрясения упал уровень воды

Автор: Дмитрий Левицкий

Компания TEPCO, которая является оператором атомной электростанции "Фукусима-1", обнаружила снижение уровня воды в защитных корпусах первого и третьего реакторов АЭС. Это может иметь связь с последствиями недавнего землетрясения.

Об этом говорится в отчете на сайте TEPCO.

Как пояснили в компании, поскольку в системе подачи воды в корпуса не наблюдается неполадок, то проблема может быть связана с землетрясением, которое потрясло Японию 13 февраля.

"Тем временем в системе подачи воды в корпуса не наблюдается неполадок, в связи с чем снижение ее уровня может быть связано с изменениями, вызванными возможным ущербом от землетрясения", - говорится в отчете.

Кроме того, компания продолжает наблюдать за ситуацией со снижением уровня воды в корпусах реакторов, изучая соответствующие параметры.

В марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла авария. В результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо и повредило защитные корпуса реакторов. Для охлаждения реакторов в них непрерывно закачивают воду.

Напомним, 13 февраля в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой более 7 баллов. Землетрясение произошло неподалеку региона Фукусима, где расположена аварийная АЭС.

Как писало РБК-Украина, число пострадавших в результате мощного землетрясения в Японии превысило 100 человек.

Добавим, 14 февраля в Японии произошел повторное землетрясение. Толчки силой до 4 баллов ощутили в префектурах Фукусима и Мияги.

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Новости Украины ЯпонияФукусимаАЭСземлетрясение
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