Корпоративні права IDS Ukraine заарештовані, але група продовжує працювати, - акціонер компанії

"Ми вдячні виваженій позиції ГПУ та Бюро економічної безпеки: вони не здійснювали кроків, які могли спричинити зупинення операційної діяльності бізнесу. На мій погляд, важливо, аби дії держави щодо націоналізації чи конфіскації активів громадян РФ не призводили до зупинення бізнесу. Ми забезпечуємо роботою й гідною зарплатою тисячі українців, сплачуємо сотні мільйонів податків країні, на постійній основі допомагаємо армії", - заявив Білас.

За його словами, за 17 років акціонерний склад групи компаній (входить Моршинський і Миргородський заводи мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та низка інших компаній) змінювався декілька раз.

Зараз безпосереднім акціонером, що володіє 100% акцій IDS Ukraine, є кіпрська компанія "Інтернешнл Дістріб’юшн Сістемз Лімітед".

Право контролю над групою компаній мають діючи разом члени сім’ї Бадрі Патаркацишвілі, що є громадянами Великої Британії (34% акцій), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (приблизно 10%) до яких належу Білас.

Він також повідомив, що керівництво вжило заходів для підтримання позитивного операційного прибутку, щоб забезпечити стабільну діяльність підприємств, виплати зарплат, своєчасні розрахунки з постачальниками. Проте, попри війну, компанія не зупинила проект запуску нової виробничої лінії в Моршині для розливу нових продуктів.

"IDS Ukraine і надалі вчасно сплачує усі належні податки та збори до бюджету України. Від початку 2022 року до державного та місцевих бюджетів надійшло 504,7 млн грн (включно із ЄСВ - єдиним соціальним внеском - у 108,6 млн грн). А на 30 вересня група компаній має позитивний власний капітал та позитивний робочий капітал", - додав Білас.

За його словами, компанія від початку війни не зупиняла виробництва, а також продовжувала і продовжує забезпечувати людей роботою й регулярно виплачувати їм зарплату, зокрема, і мобілізованим працівникам, хоча держава цього не вимагає.

"Змінилося оперативне планування, воно тепер охоплює лише півроку, до того ж ми постійно вносимо корективи з огляду на зміну ситуації в країні. Через віялові вимкнення світла плануємо роботу підприємств, враховуючи наявність електроенергії. Щоб зберегти обсяги виробництва, люди на заводах працюють у кілька змін, у тому числі в нічні та на вихідних", - зазначив бізнесмен.

Крім того, за його словами, компанія регулярно робить поставки води волонтерським організаціям. На гуманітарні потреби вже передали води на понад 50 млн грн.