Корпоративные права IDS Ukraine арестованы, но группа продолжает работать, - акционер компании

"Мы благодарны взвешенной позиции ГПУ и Бюро экономической безопасности: они не предпринимали шагов, которые могли привести к остановке операционной деятельности бизнеса. На мой взгляд, важно, чтобы действия государства по национализации или конфискации активов граждан РФ не приводили к остановке бизнеса. Мы обеспечиваем работой и достойной зарплатой тысячи украинцев, платим сотни миллионов налогов стране, на постоянной основе помогаем армии", - заявил Билас.

По его словам, за 17 лет акционерный состав группы компаний (входит Моршинский и Миргородский заводы минеральных вод, дистрибуционная компания "ИДС" и ряд других компаний) менялся несколько раз.

Сейчас непосредственным акционером, владеющим 100% акций IDS Ukraine, является кипрская компания "Интернешнл Дистрибьюшн Системз Лимитед".

Право контроля над группой компаний имеют действующие вместе члены семьи Бадри Патаркацишвили, являющиеся гражданами Великобритании (34% акций), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (приблизительно 10%) к которым принадлежит Билас.

Он также сообщил, что руководство приняло меры по поддержанию положительной операционной прибыли, чтобы обеспечить стабильную деятельность предприятий, выплаты зарплат, своевременные расчеты с поставщиками. Однако несмотря на войну, компания не остановила проект запуска новой производственной линии в Моршине для разлива новых продуктов.

"IDS Ukraine и дальше своевременно уплачивает все причитающиеся налоги и сборы в бюджет Украины. С начала 2022 года в государственный и местные бюджеты поступило 504,7 млн грн (включая ЕСВ - единственный социальный взнос - в 108,6 млн грн). А на 30 сентября группа компаний имеет положительный собственный капитал и положительный рабочий капитал", - добавил Билас.

По его словам, компания с начала войны не останавливала производства, а также продолжала и продолжает снабжать людей работой и регулярно выплачивать им зарплату, в частности, и мобилизованным работникам, хотя государство этого не требует.

"Изменилось оперативное планирование, оно теперь охватывает всего полгода, к тому же мы постоянно вносим коррективы с учетом изменения ситуации в стране. Из-за веерных отключений света планируем работу предприятий, учитывая наличие электроэнергии. Чтобы сохранить объемы производства, люди на заводах работают в несколько изменений, в том числе в ночные и выходные", - отметил бизнесмен.

Кроме того, по его словам, компания регулярно производит поставки воды волонтерским организациям. На гуманитарные нужды уже передали воды более чем на 50 млн грн.