Київ до кінця дня накриє злива
У Києві до кінця дня 4 жовтня очікується злива. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"За даними Українського гідрометеорологічного центру, по м. Києву до кінця ночі 4 жовтня дощ досягне значного значення (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Також дощі сьогодні очікуються у північних та деяких західних областях. Окрім того, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.
Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, у деяких областях України пройдуть дрібні дощі. Температура повітря вдень максимально підніметься до +19 градусів.
Також ми писали, що в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.
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