ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Київ до кінця дня накриє злива

Новость на русском →
Київ, Вівторок 04 жовтня 2022 11:37
Київ до кінця дня накриє злива Фото: Київ до кінця дня накриє зливу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві до кінця дня 4 жовтня очікується злива. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"За даними Українського гідрометеорологічного центру, по м. Києву до кінця ночі 4 жовтня дощ досягне значного значення (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Також дощі сьогодні очікуються у північних та деяких західних областях. Окрім того, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, у деяких областях України пройдуть дрібні дощі. Температура повітря вдень максимально підніметься до +19 градусів.

Також ми писали, що в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Києві В'ячеслав Негода
NEWS
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
DAILY
Посол Міхаель Бродський: Ізраїль активно допомагає Україні, але не переходить червоні лінії
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Посол Міхаель Бродський: Ізраїль активно допомагає Україні, але не переходить червоні лінії